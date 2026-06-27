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Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Мэр Иркутска предложил перевести работников на удаленку из-за проблемы с бензином
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Мэр Иркутска предложил перевести работников на удаленку из-за проблемы с бензином

Мэр Иркутска Руслан Болотов предложил перевести работников различных организаций на удаленную работу на фоне проблем с топливом. Соответствующее предложение направлено губернатору Игорю Кобзеву.

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Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«В Иркутске сложилась сложная обстановка с топливом и, как следствие, – с очередями на заправках. Я сам водитель, понимаю, что сейчас крайне непросто всем. <…> Направил губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву предложения по стабилизации ситуации с отгрузкой топлива», – рассказал мэр.

В настоящее время в Иркутске бензин фактически продает только одна сеть АЗС. У большинства заправок данного топлива нет в наличии для физических лиц, в результате чего люди стоят в длинных очередях: ожидание порой растягивается на полдня.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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