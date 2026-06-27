Кобзев: топливный коллапс в Иркутской области будет разрешен за две недели

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пообещал разобраться с топливным коллапсом в ближайшее время. По информации главы региона, ажиотаж снизят за две недели.

«Рассчитываем, что в течение 10–14 дней снизим ажиотаж, связанный с недостаточной отгрузкой топлива на АЗС региона. Для этого взаимодействует с профильными федеральными ведомствами, правительством Российской Федерации, Советом Федерации и компанией "Роснефть". Да, переговоры сложные, но они позволяют надеяться на ближайшую стабилизацию ситуации», – прокомментировал глава региона.

«Роснефть», которая сейчас почти единственная продает бензин физическим лицам, выделит дополнительные объемы топлива Иркутской области: достигнуты соответствующие договоренности. Кроме того, компания рассматривает возможность отпускать его не только конечным потребителям, но и независимым АЗС: это позволит сократить очереди.

Оперативные службы обеспечивают топливом отдельно для их бесперебойной работы и с целью разгрузки заправок.