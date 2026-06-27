Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Спекуляция топливом в Иркутской области: жители перепродают бензин на фоне коллапса
Губернатор Иркутской области: «Очереди на заправках связаны с искусственным ажиотажем»
Кобзев: топливный коллапс в Иркутской области будет разрешен за две недели
Все материалы сюжета

Губернатор Иркутской области: «Очереди на заправках связаны с искусственным ажиотажем»

Читайте также:

Бензин дорожает: эксперт БКС объяснил, почему паниковать рано
27 июня 2026
Спекуляция топливом в Иркутской области: жители перепродают бензин на фоне коллапса
27 июня 2026

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил с обращением по вопросу топлива, назвав одну из причин очередей на заправках. По его словам, скопления транспорта связаны с искусственным ажиотажем.

«Хочу обратить внимание и на то, что многокилометровые очереди на заправках, в том числе связаны и с искусственным ажиотажем. Многие пытаются залить топливо в канистры впрок, и это также задерживает очередь», – подчеркнул глава региона.

По его словам, урегулировать ситуацию планируют в течение двух недель. Для решения проблемы Игорь Кобзев слетал в Москву, пообщался с федеральным центром. Кроме того, достигнуты договоренности с сетью «Роснефть», которая выделит дополнительные объемы Приангарью.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес