Губернатор Иркутской области: «Очереди на заправках связаны с искусственным ажиотажем»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил с обращением по вопросу топлива, назвав одну из причин очередей на заправках. По его словам, скопления транспорта связаны с искусственным ажиотажем.

«Хочу обратить внимание и на то, что многокилометровые очереди на заправках, в том числе связаны и с искусственным ажиотажем. Многие пытаются залить топливо в канистры впрок, и это также задерживает очередь», – подчеркнул глава региона.

По его словам, урегулировать ситуацию планируют в течение двух недель. Для решения проблемы Игорь Кобзев слетал в Москву, пообщался с федеральным центром. Кроме того, достигнуты договоренности с сетью «Роснефть», которая выделит дополнительные объемы Приангарью.