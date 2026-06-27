Спекуляция топливом в Иркутской области: жители перепродают бензин на фоне коллапса

Жителей Иркутской области уличили в спекуляции топливом на фоне дефицита и коллапса. Об этом рассказал губернатор Игорь Кобзев, обратившись к жителям.

«К сожалению, некоторые предприимчивые граждане делают определенный запас не только для собственных нужд – они начали спекулировать и перепродавать топливо по завышенным ценам. Это недопустимо! Мы попросили подключиться к ситуации правоохранительные органы», – подчеркнул глава региона.

Он пояснил, что очереди на заправках формируются в том числе из-за искусственного ажиотажа, который создают сами жители, стараясь купить бензин впрок.