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Фестиваль «Сытый бабр» открылся в Иркутске: чем удивляют гостей

В Иркутске открылся фестиваль «Сытый бабр». Мероприятие проходит на площадке у памятника Александру III. Подробности сообщает корреспондент СИА.

Гости праздника сегодня продегустировали локальную фермерскую продукцию, посетили мастер-классы от поваров и попробовали уникальные блюда: десерт «Таёжный вкус детства», сорбет из ревеня с ангарской клубникой на козьем молоке, угольный бургер с мясом марала, томленую в дровяной печи рваную говядину с брусничным джемом по-сибирски и другое.

Для гостей работают кинотеатр под открытым небом, проводятся игры. Установлены яркие фотозоны, которые открыты на протяжении всего дня, размещены арт-столы.

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Праздник продолжится и в воскресенье. Посетителей ждут мастер-классы по приготовлению исторически воссозданного блюда Николая II во время его путешествия по Байкалу и Иркутску, свадебного вареного калача с тремя соусами, бурятских бууз с рубленым мясом, медовика из черемухи, галеты из папоротника и других блюд, а также их дегустация.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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