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«Печальное зрелище»: эксперт БКС объяснил, почему рынок акций обвалился

Российский финансовый рынок представляет собой печальное зрелище: падение котировок акций ускорилось, а распродажа в ОФЗ приобрела фронтальный характер, особенно в длинных выпусках. Так ситуацию описывает эксперт БКС «Мир инвестиций» Максим Шеин.

По его словам, корпоративный сегмент облигаций держится чуть лучше, но это объясняется лишь низкой ликвидностью и отсутствием маржинальных позиций, а не реальной силой.

Главный триггер обвала

Ключевым событием, спровоцировавшим обвал, по мнению Максима Шеина, стало решение Банка России снизить ключевую ставку всего на 0,25 п.п. (25 базисных пунктов).

«Это вызвало резкую перемену в ожиданиях участников рынка. Удержание ставок на завышенных уровнях сулит разрушение идеи ОФЗ с плечом и серьёзные последствия для корпоративного сектора», — поясняет Шеин.

Рыночная часть бизнеса столкнулась с падением спроса и исчерпала запас прочности. При этом стоимость заёмного капитала всё ещё превышает средний уровень расходов на обслуживание долга, продолжая давить на чистую прибыль компаний.

Фундамент против паники

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С технической точки зрения индекс Мосбиржи сильно перепродан и, как правило, отыгрывает около половины падения. Однако дальнейшие перспективы туманны, а июльское заседание ЦБ инвесторы теперь ждут с опаской.

Несмотря на рыночную панику, фундаментальные показатели бизнеса остаются сильными:

  • Выручка компаний внутреннего спроса (финансы, IT, ритейл, телеком) выросла на 17%.
  • Прогнозы по прибыли публичных компаний повысились на 16%.
  • Дивидендная доходность акций после распродажи выросла до 9% — одного из самых высоких уровней за последние годы.

«Текущая коррекция выглядит скорее как реакция на страх и неопределённость, чем на ухудшение фундаментальных показателей бизнеса», — делает вывод эксперт. Цикл снижения ставок продолжается, пусть и более медленными темпами.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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