«Бальзамирование» банковской системы: эксперты оценили риски скрытого кризиса после доклада ЦМАКП

На фоне доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) о признаках скрытого банковского кризиса, частное инвестиционное сообщество задаётся вопросом: насколько устойчива текущая стабильность сектора? Инвесторов беспокоит, что формальное выполнение критериев доклада и обвинения банков в сокрытии убытков за счёт «фейк-отчётности» могут быть лишь временным решением, пока у государства не закончатся ресурсы для поддержки системы.

Эксперт БКС «Мир инвестиций» Максим Шеин заявляет, что аналитики компании не видят признаков системного кризиса.

«Да, у отдельных банков действительно есть проблемы, но это связано в первую очередь с их специфическими причинами: фокус на оборонных отраслях или рискованная бизнес-модель прошлых собственников. Но в целом сектор прибыльный, доходов хватает, чтобы покрывать кредитные убытки», — поясняет он.

Таким образом, официальная позиция заключается в том, что трудности отдельных игроков не являются индикатором проблем для всего финансового сектора.

Напомним, доля проблемных активов в российских банках превысила 10% — уровень, который в мировой практике считается индикатором системных рисков. Просроченная задолженность бизнеса достигла 8,2 трлн рублей (3,8% ВВП), увеличившись за год на 21%. Пока регулятор называет ситуацию «управляемой», аналитики ЦМАКП предупреждают о последствиях, которые могут стать очевидными уже в 2027 году.