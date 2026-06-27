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Бензин дорожает: эксперт БКС объяснил, почему паниковать рано

В Москве зафиксирован резкий рост цен на бензин. По данным Московской топливной ассоциации, стоимость литра АИ-95 выросла почти на рубль. Однако, по мнению экспертов, поводов для паники нет: аналитики прогнозируют скорую нормализацию ситуации.

Кто пострадал больше всего?

Основной удар пришёлся на независимые (частные) сети АЗС. Из-за дефицита оптовых партий на некоторых заправках ценники взлетели сразу на 11–13 рублей. В то же время на крупных сетях, таких как «Лукойл» или «Роснефть», рост оказался более умеренным — в пределах 30 копеек.

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«Наши аналитики считают, что ситуация уже нормализуется. Оптовые цены начали отступать от своих пиков», — прогнозирует эксперт БКС «Мир инвестиций» Максим Шеин.

Что делает правительство?

Для стабилизации цен правительство рассматривает возможность введения полного запрета на экспорт дизельного топлива. Коллеги Шеина оценивают эту меру как нейтральную и ожидают, что она будет недолгой.

Эффект: Запрет может насытить внутренний рынок в течение нескольких недель и снизить оптовые цены, которые сейчас значительно выше майских уровней.

Совет инвесторам

В ожидании восстановления нефтепереработки (процесс может занять до пары месяцев) эксперт отмечает, что большинство акций нефтяных компаний выглядят интересными для покупки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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