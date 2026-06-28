Движение по мосту через реку Бисяга восстановили на дороге Таксимо – Бодайбо

На дороге Таксимо – Бодайбо в Иркутской области восстановили движение по мосту через реку Бисяга. Оно было прервано 24 июня из-за подъема уровня воды в Витиме и Бисяге и частичного разрушения конструкции моста, рассказал глава региона Игорь Кобзев.

«Мост важен для местных жителей – через него автомобильный транспорт движется по участку автомобильной дороги местного значения к парому через реку Витим. Поэтому возобновить движение максимально оперативно было главной задачей», – подчеркнул губернатор.

После снижения уровня воды специалисты подрядной организации провели обследование, оценили степень повреждения и приступили к работам. Восстановили переходные мостики на сопряжении земляного полотна дороги и конструкции моста.

На время ремонта транспортное сообщение с городом Бодайбо не нарушалось – машины передвигались с помощью парома через эту реку в поселке Мамакан.