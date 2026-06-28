Очередной скачок: актуальные цены на бензин и наличие в Иркутске на сегодня, 28 июня

Иркутск по-прежнему стоит в очередях за бензином: в некоторых ожидание длится полдня. Власти Приангарья пообещали решить проблему за две недели, увеличив число заправок, продающих топливо физлицам. Пока же горожане не везде могут заправить свои машины. СИА публикует актуальные данные по ценам и наличию на 28 июня.

На заправках «КрайсНефть»

АИ-92 — 77 рублей 80 копеек

АИ-95 — 81 рубль 40 копеек

АИ-98 — 121 рубль

Дт — 97 рублей 50 копеек

Бензина на заправках для физических лиц нет: его отпускают только юрлицам по топливным картам. Приобрести можно лишь дизель.

На заправках БРК

АИ-92 — 73 рубля 50 копеек

АИ-95 — 77 рублей 30 копеек

АИ-100 — 115 рублей

Дт — 91 рубль 50 копеек

Бензин, как правило, продают в утренние часы. Дизель есть на заправках.

На заправках ОМНИ

АИ-92 — 75 рублей 70 копеек

АИ-95 — 79 рублей 80 копеек

АИ-100 — 116 рублей

Дт — 93 рубля 50 копеек

Бензина и дизеля для физических лиц нет – заправляют только юрлиц по договорам.

На заправках «Роснефть»

АИ-92 — 64 рубля 50 копеек (+20 копеек за сутки)

АИ-95 — 68 рублей 15 копеек (+15 копеек за сутки)

АИ-100 — 94 рубля 55 копеек (+50 копеек за сутки)

Дт — 85 рублей (+20 копеек за сутки)

На АЗС сети есть бензин и дизель для физлиц, возможны технические перерывы в работе. Введен запрет на продажу бензина в канистры.

На заправках «Газпромнефть»

АИ-92 — 75 рубля 80 копеек

АИ-95 — 79 рублей 40 копеек

АИ-98 — 119 рублей

Дт — 101 рубль (+5 рублей)

Бензин на АЗС отсутствует. Приобрести можно только дизель.