Трамп на саммите G7 намекнул на возможный отказ от соглашений в Анкоридже

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции дал понять лидерам других стран, что может отказаться от договорённостей, достигнутых с Владимиром Путиным на встрече в Анкоридже (Аляска). Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники, передаёт ТАСС.

«Два чиновника, присутствовавшие на саммите, рассказали, что Трамп выразил разочарование в отношении Путина и намекнул на возможность отказа от анкориджских договорённостей, согласно которым Россия должна контролировать Донбасс в рамках любой сделки», — говорится в статье.

При этом, по информации издания, другие лидеры G7 скептически относятся к тому, что Трамп действительно предпримет такие шаги.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что на встрече в Анкоридже не было окончательных договорённостей по Украине, а лишь предложения. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что предложения США были приняты российской стороной, но призвал внести ясность в роль США в процессе урегулирования.

Встреча Путина и Трампа на военной базе в Анкоридже состоялась 15 августа 2025 года. Путин заявил, что урегулирование конфликта на Украине стало главной темой саммита и пригласил Трампа в Москву. Трамп отметил прогресс, но признал, что по ряду вопросов соглашения не достигнуто.