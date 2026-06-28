«Канистра на балконе — билет в суд»: какие штрафы грозят за хранение бензина дома в период ажиотажа

На фоне проблем с логистикой в России возник ажиотажный спрос на бензин. Автолюбители запасаются топливом впрок, разливая его по канистрам. Однако хранение горючего в бытовых условиях — от квартиры до гаража — строго запрещено и смертельно опасно. Газета "Ведомости" напоминает о правилах и предупреждает о рисках и штрафах.

Где НЕЛЬЗЯ хранить бензин:

В квартире и местах общего пользования: Балкон, кладовая, тамбур, лестничная клетка — всё это часть жилого помещения. Пары бензина могут распространиться по вентиляции и вспыхнуть от любой искры.

Балкон, кладовая, тамбур, лестничная клетка — всё это часть жилого помещения. Пары бензина могут распространиться по вентиляции и вспыхнуть от любой искры. В гараже и паркинге: Правила противопожарного режима прямо запрещают держать канистры с топливом или даже пустую тару в гаражах, подземных паркингах и на стоянках. Запрещено и заправлять машину в этих местах.

Правила противопожарного режима прямо запрещают держать канистры с топливом или даже пустую тару в гаражах, подземных паркингах и на стоянках. Запрещено и заправлять машину в этих местах. В багажнике автомобиля: Канистра предназначена только для перевозки. Оставлять топливо в машине надолго, особенно на солнце, нельзя.

Где и как МОЖНО хранить топливо:

Для частных домов: Только в отдельном нежилом хозблоке, который не является гаражом. Помещение должно быть защищено от солнца, иметь хорошую вентиляцию и быть недоступным для детей.

Только в отдельном нежилом хозблоке, который не является гаражом. Помещение должно быть защищено от солнца, иметь хорошую вентиляцию и быть недоступным для детей. Тара: Используйте только заводские металлические канистры с исправной крышкой. Пластиковые бутылки (ПЭТ) и стекло категорически не подходят — бензин может их растворить.

Штрафы и ответственность

За нарушение правил пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ) предусмотрены серьезные штрафы: