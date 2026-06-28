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Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Поездки на Байкал отменяют из-за нехватки бензина: турбизнес в тревоге
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Поездки на Байкал отменяют из-за нехватки бензина: турбизнес в тревоге

Представители туристического бизнеса Иркутской области сообщили о сокращении туристического потока на Байкал на фоне дефицита бензина в регионе. Об этом они рассказали в социальных сетях.

«На Байкале нет туристов! Я живу на Байкале и обычно 30 июня уже многолюдно, но, к сожалению, не сегодня. Сижу я утором и понимаю, что я не слышу звука заезжающих машин в Зуун-Хагун», – рассказывает одна из местных жительниц.

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«Захожу  в интернет, и я просто в шоке от того, что в Иркутске происходит с бензином, со всеми очередями. Много получаем негативных комментариев, что "владельцы байкальских домов останутся без денег". Не надо злорадствовать! Кто-то остался без отпуска, кто-то без дня рождения. Будем надеяться, что все наладится, и не такое переживали», – отмечают представители турбизнеса.

«Зуун-Хагун. Мы вынуждены закрыть кафе, потому что никто к нам так и не приехал. Будем надеяться, что в следующие выходные откроемся», – рассказывают предприниматели.

Над решением проблемы с топливом работают власти Иркутской области: снизить ажиотаж с очередями обещают в течение двух недель.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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