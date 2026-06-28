Губернатор Кобзев ввёл режим повышенной готовности из-за дефицита топлива в Иркутской области

На территории Иркутской области вводится режим повышенной готовности. Это необходимая мера, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Какие шаги будут предприняты?
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На АЗС сети «Роснефть» вводится ограничение на отпуск топлива физическим лицам — до 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать ограничение меньше этого объёма, — прокомментировал глава региона.
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Запрещается продажа топлива в любые ёмкости, кроме автомобильного бака. Эта рекомендация не распространяется на аварийно-спасательные службы, пожарную охрану, скорую медицинскую помощь, коммунальную и сельскохозяйственную технику.
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Кроме того, работодателям организаций, которые не связаны с жизнеобеспечением населения, рекомендовано перевести максимально большое количество сотрудников на дистанционный режим работы.
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Также глава региона рекомендовал руководству главного управления МВД России по Иркутской области и Управления Росгвардии по Иркутской области обеспечить соблюдение общественного порядка в очередях.
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Необходимо предупреждать и пресекать попытки и факты продажи топлива, идущие вразрез с законом. А также организовать патрулирование мест продажи ГСМ. Всех нарушителей привлекать к ответственности и доводить до населения информацию о подобных случаях.
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«Сейчас наша основная задача — снять остроту вопроса, связанную с недостаточной отгрузкой топлива в регион, уменьшить ажиотаж на АЗС, наладить чёткую работу всех служб в этих непростых условиях. Также мы продолжаем переговоры, чтобы обеспечить топливом независимые АЗС и сократить очереди на заправках.
Я понимаю и разделяю тревогу жителей региона. Все меры, которые мы сейчас принимаем, направлены на скорейшую стабилизацию ситуации. Надеемся, что со следующей недели мы с вами сможем увидеть результаты», — пояснил Игорь Кобзев.
Ранее губернатор заявлял, что топливный коллапс в Иркутской области будет разрешен за две недели.