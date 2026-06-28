Губернатор Кобзев ввёл режим повышенной готовности из-за дефицита топлива в Иркутской области

На территории Иркутской области вводится режим повышенной готовности. Это необходимая мера, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Какие шаги будут предприняты?

На АЗС сети «Роснефть» вводится ограничение на отпуск топлива физическим лицам — до 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать ограничение меньше этого объёма, — прокомментировал глава региона. Запрещается продажа топлива в любые ёмкости, кроме автомобильного бака. Эта рекомендация не распространяется на аварийно-спасательные службы, пожарную охрану, скорую медицинскую помощь, коммунальную и сельскохозяйственную технику. Кроме того, работодателям организаций, которые не связаны с жизнеобеспечением населения, рекомендовано перевести максимально большое количество сотрудников на дистанционный режим работы. Также глава региона рекомендовал руководству главного управления МВД России по Иркутской области и Управления Росгвардии по Иркутской области обеспечить соблюдение общественного порядка в очередях. Необходимо предупреждать и пресекать попытки и факты продажи топлива, идущие вразрез с законом. А также организовать патрулирование мест продажи ГСМ. Всех нарушителей привлекать к ответственности и доводить до населения информацию о подобных случаях.

«Сейчас наша основная задача — снять остроту вопроса, связанную с недостаточной отгрузкой топлива в регион, уменьшить ажиотаж на АЗС, наладить чёткую работу всех служб в этих непростых условиях. Также мы продолжаем переговоры, чтобы обеспечить топливом независимые АЗС и сократить очереди на заправках.

Я понимаю и разделяю тревогу жителей региона. Все меры, которые мы сейчас принимаем, направлены на скорейшую стабилизацию ситуации. Надеемся, что со следующей недели мы с вами сможем увидеть результаты», — пояснил Игорь Кобзев.

Ранее губернатор заявлял, что топливный коллапс в Иркутской области будет разрешен за две недели.