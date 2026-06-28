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Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Мэрия Иркутска: покупка бензина про запас замедляет очереди в 3 раза
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Мэрия Иркутска: покупка бензина про запас замедляет очереди в 3 раза

Администрация Иркутска прокомментировала ситуацию с топливом в городе. Власти сообщили, что огромные очереди, которые фиксируются на заправках, связаны с покупкой жителями бензина впрок.

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«Ситуация с топливом в городе остается напряженной. Мы видим, что почти каждый водитель пытается купить бензин прозапас, тем самым в три раза замедляя продвижение очереди», – прокомментировал заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Сергей Гаврин.

В связи с этим в городе и регионе введен запрет на отпуск топлива до 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку на АЗС «Роснефть». Другие компании могут устанавливать ограничение меньше этого объема. Запрещена продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака.

Чтобы контролировать исполнение требований, сотрудники полиции круглосуточно дежурят на местах. Власти отмечают, что машины уже начали двигаться быстрее.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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