«Очереди, к сожалению, есть»: Путин признал дефицит топлива и созвал экстренное совещание

Президент РФ Владимир Путин констатировал сохранение проблем с обеспечением топливом. На совещании по ситуации на внутреннем рынке он отметил наличие очередей на заправках и трудности с поиском нужных марок бензина, сообщает Интерфакс.

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«Вы хорошо знаете, что проблемы для автомобилистов и бизнеса сохраняются. Очереди, к сожалению, тоже на заправках есть», — сказал глава государства.

По словам Путина, необходимо минимизировать последствия ударов по энергетической инфраструктуре страны. Для стабилизации ситуации уже задействованы все мощности крупнейших НПЗ, сокращены сроки плановых ремонтов, однако этого оказалось недостаточно.

Президент призвал руководство ведущих энергетических компаний обсудить дополнительные шаги для бесперебойного снабжения граждан, предприятий и социально значимых организаций, а также оценить эффективность уже принятых мер.

Напомним, вчера, 28 июня, на территории Иркутской области был введён режим повышенной готовности из-за дефицита топлива. Это необходимая мера, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Игорь Кобзев.