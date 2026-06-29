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Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
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Дефицит топлива добрался до Москвы — на заправках ввели лимиты
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Дефицит топлива добрался до Москвы — на заправках ввели лимиты

Дефицит топлива докатился до столицы. В Московском регионе на крупнейших сетях АЗС («Газпромнефть», ЛУКОЙЛ, Teboil) введены жесткие ограничения на продажу бензина для борьбы с ажиотажным спросом, передаёт РБК.

  • В городе: Лимит составляет от 20 до 30 литров на один автомобиль. Заправка в канистры запрещена.
  • На трассе: Для дизельного топлива разрешен отпуск до 60–200 литров.

Проблема носит общероссийский характер: свыше 30 регионов уже ввели подобные меры. Несмотря на заверения вице-премьера Новака о достаточности запасов, президент Владимир Путин признал наличие очередей и сложности с поиском нужных марок бензина, созвав экстренное совещание по этому вопросу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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