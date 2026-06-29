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Нефтяная ловушка: почему после конфликта на Ближнем Востоке миру грозит новый дефицит топлива

Конфликт на Ближнем Востоке привел к парадоксальной ситуации: разрушение спроса в одних странах сменится его резким ростом из-за необходимости восполнить истощенные запасы. Это обеспечит устойчивый дефицит на мировом рынке нефти во второй половине 2026-го и в начале 2027 года, прогнозирует директор ЦМИ Сбербанка Александр Исаков, передаёт газета "Ведомости".

По словам эксперта, основные последствия уже видны:

  • Истощение резервов: Запасы в главном нефтяном хабе США (Кушинг) упали до физического минимума. На их восстановление уйдут годы.
  • Китайский фактор: КНР сократила импорт на 5 млн баррелей в сутки, но вскоре начнется цикл восстановления корпоративных и государственных запасов.

«Динамику цен идеально описывает фраза Rise like a rocket, fall like a feather („Взлетай как ракета, падай как перышко“). Мы ожидаем, что цена Brent в следующие полтора года останется стабильной — в диапазоне $75–80», — отмечает аналитик.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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