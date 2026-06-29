«Рублевое правило»: экономисты Сбера предложили отказаться от валюты в бюджетной системе

Механизм бюджетного правила теряет актуальность на фоне снижения доли нефтегазовых доходов. Экономисты Центра макроэкономических исследований Сбербанка предлагают радикальную реформу: перейти к «национальному бюджетному правилу», где все резервы будут храниться исключительно в рублях, сообщает газета "Ведомости".

Суть реформы заключается в том, чтобы хранить все бюджетные резервы исключительно в рублях, отказавшись от привязки к иностранной валюте. При этом фундаментальный принцип — ограничение предельного уровня расходов — должен быть сохранён.

Необходимость перемен обусловлена двумя факторами:

Снижение роли: Доля нефтегазовых доходов в бюджете падает, что делает правило менее эффективным инструментом стабилизации курса рубля. Неэффективность накоплений: Действующий порог отсечения ($59 за баррель) не позволяет пополнять Фонд национального благосостояния (ФНБ). На 1 июня объём ликвидных активов фонда составил всего 3,4 трлн рублей (около 1,5% прогнозируемого ВВП на 2026 год).

Власти уже обсуждают корректировку цены отсечения, но предложение экспертов Сбера о полном переходе на рублёвую основу может стать более радикальным решением для финансовой стабильности страны.

Текущая ситуация

На фоне этих дискуссий рубль возобновил падение, переписав двухмесячные минимумы. В пятницу курс доллара ЦБ вырос до 77,06 рубля (на 1,89%), евро — до 87,40, а биржевой юань взлетел на 2,64% (до 11,33). Фьючерс доллара на Мосбирже преодолевал отметку 79 руб., а на внебиржевом рынке доллар торгуется около 78,14.

Стабилизации не произошло даже в пик налогового периода из-за нелинейной корреляции: продажа валюты экспортерами лишь замедляет падение. Ключевые факторы ослабления нацвалюты включают активный спрос импортеров и Минфина (вдвое увеличившего лимиты покупки), геополитические риски и ожидания сокращения предложения валюты летом.