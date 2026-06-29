«Спасать киевский режим мы не будем»: Путин рассказал о новых мирных инициативах Украины и целях наступления

Президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину впервые публично прокомментировал неофициальные мирные инициативы Украины. По его словам, Киев предлагает два варианта: прекращение ударов вглубь территорий или ограничение боевых действий только четырьмя регионами. Основные цитаты из интервью публикует газета "Ведомости"

Новые условия от Киева: попытка спасти режим?

Россия внимательно относится к каждому предложению, однако президент объяснил мотивы противника. Одно из предложений — прекратить удары по тылам обеих сторон.

«Понятно почему делается это предложение, потому что наши ответные удары... гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные», — пояснил он. Второе — ограничить фронт Херсонской, Запорожской областями, ДНР и ЛНР. Цель Киева ясна: перебросить войска из других регионов. «В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ... полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит», — заявил Путин. Он подчеркнул, что Россия не даст противнику создать выгодные переговорные условия, а удары по инфраструктуре назвал частью информационной операции.

Обстановка на линии соприкосновения

Путин дал развернутую характеристику наступления:

Север: Задача — зона безопасности вдоль границ. До Сумы осталось 10,5 км. «Каких-то политических планов... у нас нет».

Задача — зона безопасности вдоль границ. До Сумы осталось 10,5 км. «Каких-то политических планов... у нас нет». Запад: Бои идут в 2,5–4 км от Купянска; группировка врага заблокирована.

Бои идут в 2,5–4 км от Купянска; группировка врага заблокирована. Юг: К Славянску осталось 8–9 км. Прорвана трехуровневая линия обороны.

К Славянску осталось 8–9 км. Прорвана трехуровневая линия обороны. Константиновка: Под контролем ВС РФ уже 96% города. От Дружковки до Краматорска — 4 км, началась эвакуация предприятий.

Инфраструктура и диалог с Западом

Несмотря на атаки, критических проблем нет: «Все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются». Приоритет — наращивание производства ПВО. Говоря о политике, Путин подтвердил готовность к переговорам с США после «горячей фазы на иранском треке» и напомнил о сути «духа Анкориджа»:

«Этот так называемый "дух Анкориджа"... мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине... Нас просили пойти на компромиссы... Мы подумали не сразу. Но приехали в Анкоридж, сказали: "Да, согласны"». Также была высоко оценена посредническая роль Белоруссии.