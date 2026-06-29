Редкий шанс для коллекционера: набор монет с видами Москвы по специальной цене

Примсоцбанк сообщает о снижении стоимости нумизматического набора Банка России на 20%. Коллекционное издание посвящено традициям московской чеканки конца XIV века. В комплекте 9 монет от 1 копейки до 10 рублей, аккуратно собранных в сувенирную упаковку с панорамными видами старинной Москвы.

Набор выпущен ограниченным тиражом — всего 35 000 штук, что делает его особенно интересным для ценителей редких выпусков. Такой формат особенно ценят коллекционеры — за историческую тему, красивое оформление и ощущение вещи, которую не купишь где угодно и когда угодно.

Монеты выполнены в качестве «бриллиант-анциркулейтед», а сам набор имеет статус законного платёжного средства. Но, конечно, его ценность — не только в номинале. Это тот случай, когда в одной покупке сочетаются история, эстетика и коллекционная редкость.

Теперь приобрести такой набор стало проще: банк снизил на него цену, и это хороший шанс добавить в коллекцию яркий и необычный экземпляр по более комфортным условиям. Такие наборы обычно расходятся быстро — особенно когда речь идёт о редком выпуске с историческим характером.

Если вы давно присматриваете интересный выпуск для коллекции или ищете необычный подарок, этот набор точно заслуживает внимания. Количество наборов ограничено. Наличие уточняйте в офисах Банка. Подробнее о наборе – по ссылке.

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