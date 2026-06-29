Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Объём отпуска увеличили почти в 2 раза: «Роснефть» назвала истинные причины километровых очередей в Иркутске
Приангарье в очереди, Москва на лимите: актуальные цены на бензин и наличие в Иркутске на сегодня, 29 июня
Дефицит топлива добрался до Москвы — на заправках ввели лимиты
Все материалы сюжета

Путин: удары по инфраструктуре направлены на раскол российского общества

Президент России Владимир Путин заявил, что удары украинских войск по критической инфраструктуре страны направлены на раскол российского общества, приостановку наступления российских вооружённых сил и навязывание Киеву выгодных условий для переговоров. Об этом он сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» автору Павлу Зарубину, передаёт Интерфакс.

Читайте также:

«Спасать киевский режим мы не будем»: Путин рассказал о новых мирных инициативах Украины и целях наступления
29 июня 2026
Трамп на саммите G7 намекнул на возможный отказ от соглашений в Анкоридже
28 июня 2026

«Удары по гражданской инфраструктуре наносятся не только с целью причинить ущерб, но и для подпитки информационной операции против России. Главная задача — посеять неуверенность в наших силах, вызвать раскол в обществе и заставить приостановить наступление войск на линии боевого соприкосновения, а также создать условия для переговоров на выгодных противнику условиях», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия не даст противнику такого шанса, и отметил, что эти террористические атаки никак не влияют на ситуацию на фронте.

«Это принципиально важно: все удары, куда бы они ни наносились, абсолютно не влияют на положение на фронте», — добавил он. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2026, последние новости":
Все материалы сюжета (957)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес