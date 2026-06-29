Путин: удары по инфраструктуре направлены на раскол российского общества

Президент России Владимир Путин заявил, что удары украинских войск по критической инфраструктуре страны направлены на раскол российского общества, приостановку наступления российских вооружённых сил и навязывание Киеву выгодных условий для переговоров. Об этом он сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» автору Павлу Зарубину, передаёт Интерфакс.

«Удары по гражданской инфраструктуре наносятся не только с целью причинить ущерб, но и для подпитки информационной операции против России. Главная задача — посеять неуверенность в наших силах, вызвать раскол в обществе и заставить приостановить наступление войск на линии боевого соприкосновения, а также создать условия для переговоров на выгодных противнику условиях», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия не даст противнику такого шанса, и отметил, что эти террористические атаки никак не влияют на ситуацию на фронте.

«Это принципиально важно: все удары, куда бы они ни наносились, абсолютно не влияют на положение на фронте», — добавил он.