Вторичка бьёт рекорды: почему жильё в России подорожало на 10% за год?

Рынок готового жилья в 40 крупнейших городах России за год продемонстрировал внушительный рост. По данным исследования компании «Циан», средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке достигла 152 800 рублей, что на 10% больше, чем год назад. К концу 2025 года рост составил 5,5%, передаёт газета "Ведомости". Эксперты объясняют это явление активным перетоком покупателей с рынка новостроек и общим сокращением предложения.

Статистика сервиса «Яндекс Недвижимость» подтверждает этот тренд. По их данным, за последние шесть месяцев вторичка подорожала на 4,3%, а по сравнению с первым полугодием 2025 года — на 7,6%, достигнув средней отметки в 178 000 рублей за «квадрат».

При этом рынок новостроек во II квартале 2026 года замер, столкнувшись со стагнацией: по данным «Циан.Аналитики», спрос обвалился на 22% по сравнению с I кварталом и на 17% год к году, достигнув многолетнего минимума, а рост цен практически остановился, составив всего 0,2% за квартал, что является самым низким показателем с 2023 года (для сравнения: в I квартале было +2%, а годом ранее +1,5%). Застройщики были вынуждены сдерживать цены из-за низкого спроса, который упал даже ниже уровня после завершения массовой льготной ипотеки летом 2024 года. Основными причинами охлаждения рынка стали снижение покупательской способности после изменения условий семейной программы и переход кредитования на рыночные рельсы, где текущие ставки остаются слишком высокими для оживления активности. В среднем за год новостройки всё же подорожали на 9%.