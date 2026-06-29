«Пенсия придет раньше»: график выплат в Иркутске меняется из-за выходных и стабилизации обстановки

Отделение Социального фонда России по Иркутской области утвердило график доставки социальных выплат в июле. В ряде районов региона выплаты возвращаются к штатному режиму после отмены режима чрезвычайной ситуации.

Ключевые изменения

Новые даты: Жители Зиминского, Куйтунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Черемховского и Чунского районов начнут получать пенсию через банки 13-го числа каждого месяца . Почтовые отделения будут доставлять средства с 3 по 22 июля.

Жители Зиминского, Куйтунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Черемховского и Чунского районов начнут получать пенсию через банки . Почтовые отделения будут доставлять средства с 3 по 22 июля. Досрочные выплаты: Поскольку обычная дата (18-е число) выпадает на выходной, жителям Ангарска, Братска и еще нескольких округов деньги поступят 17 июля .

Поскольку обычная дата (18-е число) выпадает на выходной, жителям Ангарска, Братска и еще нескольких округов деньги поступят . Новым пенсионерам: Тем, кому пенсия назначена с марта 2026 года, выплата придет 21 июля.

Детские пособия

Большая часть пособий зачислится по обычному графику — 3 июля. Это касается единого пособия, выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособия детям военнослужащих. Пособие работающим родителям поступит до 8 июля.