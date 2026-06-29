Нужен инвестиционный рывок: депутаты оценили готовность Усть-Илимска к отопительному сезону

Средний возраст труб в городе — 37 лет, а износ составляет 83%. Чтобы город не замерз, энергетики и власти объединяют усилия, но для спасения канализации и водопровода может потребоваться концессия.

В Усть-Илимске Байкальская энергетическая компания (входит в Эн+) организовала посещение ТЭЦ депутатами Думы города. Народные избранники побывали на ключевых производственных площадках, осмотрели результаты модернизации станции, пообщались с персоналом.

Мероприятие является частью последовательного укрепления взаимодействия представительных органов власти с энергетиками и помогает находить оптимальные решения по улучшению надежности и качества теплоснабжения для горожан и промышленности Усть-Илимска.

Одним из наиболее эффективных инструментов обновления тепловых сетей и модернизации оборудования является инвестиционная программа. Благодаря поддержке депутатов на эти цели в прошлом году направлено 367 млн рублей. Эти средства, в частности, позволили заменить 2,1 км магистральной сети города, смонтировать 1,1 км кабельной линии, заменить участок золошлакопровода и опорных балок градирни, снизить на 197 тонн количество выбросов в атмосферу.

По словам генерального директора Байкальской энергетической компании Олега Причко, конструктивный диалог с властью и периодическая сверка часов позволяет следовать в одном направлении, а посещение предприятий компании – еще и говорить на одном языке.

«Благодарен народным избранникам Усть-Илимска за вдумчивый и комплексный подход, поддержку наших инициатив. В ближайшее время необходимо поработать над дорожной картой, которая могла бы позволить заключить концессионное соглашение по содержанию муниципальных сетей водоснабжения и канализации», – сказал Олег Причко.

Слаженные действия энергетиков в прошлом году позволили своевременно устранить 120 дефектов на теплосетях, что на 7,5% больше, чем годом ранее. Растущее количество дефектов обусловлено недостаточностью наполнения или непринятия инвестиционных программ в предшествующие периоды. Как следствие, средний возраст тепловых сетей составляет 37 лет, а степень их износа 83%. Сегодня необходимо наращивать темпы обновления коммуникаций.

«Наибольшее беспокойство депутатского корпуса вызывают участки водопроводных сетей и канализации, находящиеся на балансе администрации. Чтобы привести их в порядок необходима длительная и комплексная работа. Логично, что их обслуживание должно находиться в руках специализированной ресурсоснабжающей организации», – подчеркнул председатель Думы Усть-Илимска Арсений Чихирьков.

Депутаты предложили более активно показывать проводимую работу, инициативно информировать потребителей о ремонтах и запуске нового оборудования, чаще встречаться с населением, вести непрерывный диалог с жителями.

Как рассказал первый заместитель мэра Евгений Тэрыца, при посещении Усть-Илимской ТЭЦ в очередной раз поражают масштабы объекта, поскольку это большая инфраструктура, которая обеспечивает полное жизнеобеспечение города и всех его производственных нужд.

«Мы видим, какие бывают ситуации на территории других муниципалитетов, когда сети не модернизируются вовремя. В нашем городе картина иная. Вместе с Думой мы всегда держим руку на пульсе и заинтересованы в том, чтобы в нашем городе не было аварий, вовремя проходила инвестиционная программа и модернизация», – заключил Евгений Тэрыца.