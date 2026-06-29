Путин провел совещание по обеспечению России топливом – итоги: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом, соотечественники сняли с депозитов рекордную сумму, россиянам разрешили не платить налоги с доходов от своего урожая, а в Иркутской области ввели режим повышенной готовности. Подробнее – в обзоре СИА.

Совещание по топливу

Президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом. Он рассказал, что резервы бензина в стране соответствуют уровню прошлого года. Мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются максимально. Производство основных видов топлива в РФ в июле должно превысить показатели июня. Поручено рассмотреть дополнительные решения, которые обеспечат бесперебойное стабильное снабжение топливом российских граждан и бизнеса.

Рекордная сумма

В мае россияне сняли со срочных депозитов 280,5 млрд рублей – это рекордный показатель оттока средств физлиц с депозитов с начала года. Сильнее всего, по данным Ъ, сократился портфель срочных вкладов Сбербанка – 211,6 млрд рублей, РСХБ – 39,4 млрд рублей, Альфа-банк – 35,8 млрд рублей. В целом средства физлиц в банках сократились на 550 млрд руб. за май.

Урожай без налогов

В Госдуме сообщили, что россиянам при соблюдении определенных условий можно не оплачивать налоги с доходов с продажи урожая. «Доход от продажи собственного урожая освобождается от НДФЛ при одновременном соблюдении нескольких условий. Продукция должна быть выращена без привлечения наемных работников, а общая площадь используемых земельных участков не должна превышать установленного предела», – сказал депутат Госдумы Валерий Селезнев.

Режим повышенной готовности

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ввел режим повышенной готовности из-за дефицита топлива в Иркутской области. Это необходимая мера, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации. В рамках режима ввели ограничение на отпуск топлива физическим лицам. Запрещается продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака. Работодателям рекомендовали перевести работников на удаленный режим.

Промышленный кластер

В Иркутской области хотят запустить промышленный кластер по глубокой переработке полимеров – подписано соответствующее соглашение. В состав кластера вошли ООО «ИНК», ООО «Иркутский завод полимеров» и ООО «Усть-Кутский газоперерабатывающий завод». Целью такого объединения является получение синергетического эффекта: участники намерены вместе добиться большего, чем могли бы по отдельности.