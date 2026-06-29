Приангарье в очереди, Москва на лимите: актуальные цены на бензин и наличие в Иркутске на сегодня, 29 июня

В Иркутской области ситуация с топливом остается напряженной: город стоит в очередях за бензином, хотя дизельное топливо пока доступно. Дефицит топлива докатился и до столицы. В Московском регионе крупнейшие сети АЗС ввели жесткие ограничения из-за нехватки бензина. Президент Владимир Путин признал сохранение дефицита и наличие очередей на заправках по всей стране. На экстренном совещании он призвал энергетические компании обсудить дополнительные шаги для стабилизации снабжения, задействовав все мощности НПЗ. На региональном уровне власти принимают срочные меры. 28 июня губернатор Игорь Кобзев ввёл в Иркутской области режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации. СИА публикует актуальные данные по ценам и наличию топлива на 29 июня в Иркутске.

На заправках «КрайсНефть»

АИ-92 — 77 рублей 80 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 81 рубль 40 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-98 — 121 рубль (цены не изменились за сутки)

Дт — 97 рублей (-50 копеек за сутки)

Бензина на заправках для физических лиц нет: его отпускают только юрлицам по топливным картам. Приобрести можно лишь дизель, но наличие по конкретным адресам необходимо уточнять.

На заправках БРК

АИ-92 — 73 рубля 50 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 77 рублей 30 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-100 — 115 рублей (цены не изменились за сутки)

Дт — 91 рубль 50 копеек (цены не изменились за сутки)

Бензин, как правило, продают в утренние часы. Дизель есть на заправках.

На заправках ОМНИ

АИ-92 — 75 рублей 70 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 79 рублей 80 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-100 — 116 рублей (цены не изменились за сутки)

Дт — 93 рубля 50 копеек (цены не изменились за сутки)

Бензина и дизеля для физических лиц нет – заправляют только юрлиц по договорам.

На заправках «Роснефть»

АИ-92 — 64 рубля 70 копеек (+20 копеек за сутки)

АИ-95 — 68 рублей 30 копеек (+15 копеек за сутки)

АИ-100 — 94 рубля 55 копеек (цены не изменились за сутки)

Дт — 85 рублей (цены не изменились за сутки)

На АЗС сети есть бензин и дизель для физлиц, возможны технические перерывы в работе. Введен запрет на продажу бензина в канистры.

На заправках «Газпромнефть»

АИ-92 — 75 рубля 53 копеек (-27 копеек за сутки)

АИ-95 — 77 рублей 22 копеек (-2 рубля 18 копеек за сутки)

АИ-98 — 119 рублей (цены не изменились за сутки)

Дn — 101 рубль (-2 рубля 34 копейки за сутки)

Бензин на АЗС по-прежнему отсутствует. Приобрести можно только дизель.