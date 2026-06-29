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Уралсиб вошел в Топ-10 банков с крупнейшей филиальной сетью

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтингов российских банков по количеству офисов и региональному охвату – исследование подготовил портал Brobank.ru , проанализировав данные на 19.06.2026 года. Также Уралсиб вошел в Топ-5 банков, увеличивших региональный охват в первой половине 2026 года.

Рейтинг составлен на основе данных о структурных подразделениях кредитных организаций на сайте Банка России. Эксперты портала проанализировали сведения и в итоговом ранжировании учли количество офисов и регионов присутствия банков, а также динамику количества офисов, рассмотрев показатели с 12 января по 19 июня 2026 года. Дополнительным критерием для ранжирования (при совпадении количества офисов и регионов присутствия) являлся показатель объема активов банка на 01.04.2026 года.

Банк Уралсиб продолжает активно развивать свою офисную сеть и расширять географию присутствия – в регионах открываются новые и обновляются действующие отделения, точки обслуживания переносятся в более удобные для клиентов локации, улучшаются форматы обслуживания и клиентский опыт. Сегодня региональная сеть Уралсиба представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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