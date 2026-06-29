Ипотека замерла: почему банки отказались снижать ставки вслед за ЦБ и что будет с ценами на жилье

Рынок ипотеки не спешит дешеветь. На фоне решения Банка России замедлить темпы снижения ключевой ставки, большинство банков взяли паузу в пересмотре условий, сообщает "Коммерсант". Это сохраняет для них высокую стоимость фондирования, а проинфляционные риски заставляют действовать осторожно.

За последнюю неделю только два крупных игрока из топ-20 — Альфа-Банк и Сбербанк — снизили ставки по рыночным программам на 0,3–0,5 п. п. (до 18,7–19,2% годовых). Остальные участники рынка пока заняли выжидательную позицию, ограничиваясь временными скидками за быстрый выход на сделку или онлайн-заявку.

«Снижение ключа очень незначительное и не окажет существенного влияния», — поясняют банкиры. Рынок ожидал от ЦБ шага в 0,5 п. п., но регулятор снизил ставку лишь на 0,25 п. п., до 14,25%.

В то же время рынок ждет 1 июля — даты вступления в силу новых правил «Семейной ипотеки». Ожидаются дифференцированные ставки и лимиты, зависящие от количества детей, что уже сейчас провоцирует переток спроса в рыночные программы, ставшие драйвером рынка.

Эксперты негативно оценивают влияние новых правил на рынок: «Первоначального взноса 50% у большинства семей просто-напросто нет. Откуда взять несколько миллионов при медианной зарплате в 40–50 тыс. рублей за пределами столиц? В Москве за те деньги, что укладываются в лимиты, квартир практически нет. То ли никто давно не проверял цены, то ли у властей просто нет желания, чтобы брали семейную ипотеку в столице. Ставки для семей с одним ребёнком в 10–12% высокие, многие не смогут потянуть такие платежи. И это при том, что переплата будет огромной (почти в 2 раза сверх долга за 25 лет при взносе 20%). Остаются семьи с несколькими детьми. Согласно переписи населения, только 19% семей имеют двух и более детей. Впрочем, и для них ставки будут выше нынешних».