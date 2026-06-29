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Деньги уходят из банков: куда россияне уносят рекордные 280 млрд рублей с депозитов

В мае россияне вывели со срочных депозитов рекордную с начала года сумму — 280,5 млрд рублей. Общий объем средств физлиц в банках за месяц сократился на 550 млрд рублей, при этом спрос на наличные остается высоким: объем наличных в обращении вырос на 400 млрд рублей, сообщает "Коммерсант".

Отток средств зафиксирован у крупнейших игроков рынка. По данным отчетности банков, с которой ознакомился «Ъ», лидерами по сокращению портфеля срочных вкладов стали:

  • Сбербанк: −211,6 млрд руб.
  • Россельхозбанк: −39,4 млрд руб.
  • Альфа-банк: −35,8 млрд руб.
  • ВТБ: −30,8 млрд руб.
  • Газпромбанк: −25,8 млрд руб.
  • Совкомбанк: −22 млрд руб.

Эксперты объясняют это сохраняющимся ажиотажным спросом на наличные и снижением привлекательности вкладов на фоне ожиданий по ключевой ставке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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