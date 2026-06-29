Деньги уходят из банков: куда россияне уносят рекордные 280 млрд рублей с депозитов

В мае россияне вывели со срочных депозитов рекордную с начала года сумму — 280,5 млрд рублей. Общий объем средств физлиц в банках за месяц сократился на 550 млрд рублей, при этом спрос на наличные остается высоким: объем наличных в обращении вырос на 400 млрд рублей, сообщает "Коммерсант".
Отток средств зафиксирован у крупнейших игроков рынка. По данным отчетности банков, с которой ознакомился «Ъ», лидерами по сокращению портфеля срочных вкладов стали:
- Сбербанк: −211,6 млрд руб.
- Россельхозбанк: −39,4 млрд руб.
- Альфа-банк: −35,8 млрд руб.
- ВТБ: −30,8 млрд руб.
- Газпромбанк: −25,8 млрд руб.
- Совкомбанк: −22 млрд руб.
Эксперты объясняют это сохраняющимся ажиотажным спросом на наличные и снижением привлекательности вкладов на фоне ожиданий по ключевой ставке.