Деньги уходят из банков: куда россияне уносят рекордные 280 млрд рублей с депозитов

В мае россияне вывели со срочных депозитов рекордную с начала года сумму — 280,5 млрд рублей. Общий объем средств физлиц в банках за месяц сократился на 550 млрд рублей, при этом спрос на наличные остается высоким: объем наличных в обращении вырос на 400 млрд рублей, сообщает "Коммерсант".

Отток средств зафиксирован у крупнейших игроков рынка. По данным отчетности банков, с которой ознакомился «Ъ», лидерами по сокращению портфеля срочных вкладов стали:

Сбербанк: −211,6 млрд руб.

−211,6 млрд руб. Россельхозбанк: −39,4 млрд руб.

−39,4 млрд руб. Альфа-банк: −35,8 млрд руб.

−35,8 млрд руб. ВТБ: −30,8 млрд руб.

−30,8 млрд руб. Газпромбанк: −25,8 млрд руб.

−25,8 млрд руб. Совкомбанк: −22 млрд руб.

Эксперты объясняют это сохраняющимся ажиотажным спросом на наличные и снижением привлекательности вкладов на фоне ожиданий по ключевой ставке.