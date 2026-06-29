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Битва за «золотой возраст»: как дефицит кадров превратил россиян 40–45 лет в самых ценных специалистов

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Россияне в возрасте от 40 до 45 лет признаны самой производительной и востребованной категорией работников. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. По его словам, ценность этой группы растет из-за демографического спада — она становится малочисленной, что обостряет конкуренцию за кадры, сообщает ТАСС.

Проблема дефицита рабочей силы стоит остро: вице-премьер Александр Новак прогнозирует нехватку 3,1 млн человек к 2030 году. Чтобы заместить около 11 млн рабочих мест, которые освободятся из-за выхода сотрудников на пенсию, государство активно развивает программы переобучения.

Министр подчеркнул, что центры занятости предлагают бесплатно освоить одну из 200+ профессий (курс длится до 256 часов). Ключевое преимущество — гарантия трудоустройства: соискатель заранее знает будущего работодателя и заключает трехстороннее соглашение еще до начала учебы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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