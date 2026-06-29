Объём отпуска увеличили почти в 2 раза: «Роснефть» назвала истинные причины километровых очередей в Иркутске

В Иркутской области сохраняется острый дефицит топлива. Несмотря на это, сеть АЗС «Роснефть» работает в усиленном режиме. Как сообщили ТАСС в АО «Иркутскнефтепродукт», компания увеличила отгрузку клиентам с 1,7 тыс. тонн до 2,7 тыс. тонн в сутки. Этот уровень соответствует ежедневной норме потребления по всему региону за прошлый год. Однако километровые очереди сохраняются.

Представитель компании назвал причины:

Низкие цены: Стоимость бензина на станциях «Роснефти» значительно ниже, чем у независимых сетей — разница достигает 26 рублей .

Стоимость бензина на станциях «Роснефти» значительно ниже, чем у независимых сетей — разница достигает . Действия конкурентов: Из 316 работающих в регионе АЗС только 76 (24% рынка) принадлежат «Роснефти». Остальные независимые станции ограничивают или приостанавливают продажу, перенаправляя поток машин к федеральным сетям.

Остальные независимые станции ограничивают или приостанавливают продажу, перенаправляя поток машин к федеральным сетям. Спекуляция: Ситуацией пользуются перекупщики, которые скупают топливо для последующей наживы и перепродажи по завышенным ценам.

Напомним, дефицит топлива докатился и до столицы. В Московском регионе крупнейшие сети АЗС ввели жесткие ограничения из-за нехватки бензина. Президент Владимир Путин признал сохранение дефицита и наличие очередей на заправках по всей стране. На экстренном совещании он призвал энергетические компании обсудить дополнительные шаги для стабилизации снабжения, задействовав все мощности НПЗ. На региональном уровне власти принимают срочные меры. 28 июня губернатор Игорь Кобзев ввёл в Иркутской области режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации.