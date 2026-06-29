От стажировки до карьеры: ИркАЗ представил социальные программы и вакансии для молодёжи

На Всероссийской ярмарке трудоустройства представители Иркутского алюминиевого завода рассказали соискателям о текущих вакансиях и условиях труда в компании РУСАЛ.

Особое внимание было уделено широкому социальному пакету, которым обеспечены все сотрудники. В него входят: дотация на питание и полное медицинское обеспечение, организация детского отдыха и новогодние подарки для детей сотрудников, возможность санаторно-курортного лечения, а также программы корпоративного обучения и повышения квалификации.

Иркутский алюминиевый завод активно работает с молодёжью и уделяет большое внимание подготовке будущих специалистов, сотрудничая с образовательными учреждениями региона.

«Для школьников организуются экскурсии, а для студентов ИРНИТУ и Шелеховского техникума проходят производственные практики. Также сотрудники могут получить высшее образование в бакалавриате или магистратуре за счёт предприятия», - рассказала директор по персоналу ИркАЗа Елена Мартынова.

Для выпускников высших и средне-специальных учебных заведений действует программа оплачиваемой стажировки «Новое поколение». Компания не только платит стажерам достойную зарплату, но и полностью берёт на себя расходы на переезд и проживание. Лучшие из лучших по итогам стажировки получают приглашение на постоянную работу.

Эти мероприятия являются частью масштабной социальной стратегии РУСАЛа, основы которой много лет назад заложил основатель компании Олег Дерипаска. Политика направлена на создание среды, где каждый сотрудник получает ресурсы для развития и возможности построить успешную карьеру.