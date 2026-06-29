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«Системных проблем нет»: Минфин оценил состояние строительной отрасли и прибыль застройщиков

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Минфин РФ не видит системных проблем у российских застройщиков, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил, что ведомство постоянно мониторит рынок, отслеживая поступления на эскроу-счета и долговую нагрузку девелоперов, передаёт ТАСС.

«Ситуация у каких-то застройщиков действительно может быть с отдельными регионами сложная. Но говорить о какой-то комплексной проблеме мы со своей стороны не можем», — подчеркнул он.

Эту позицию подтверждает и Банк России. В последнем обзоре финансовой стабильности регулятор отметил, что проблемы отдельных компаний не носят массового характера. Более того, строительная отрасль показывает рекордную прибыль: сальдированный финансовый результат за 2025 год составил 0,4 трлн рублей, что в 2,7 раза больше показателя предыдущего года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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