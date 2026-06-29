Бензин по 250: полиция Иркутска накрыла сеть перекупщиков, наживавшихся на дефиците

В Иркутске резко активизировались «бензиновые спекулянты». За последние сутки сотрудники МВД пресекли четыре факта незаконной перепродажи топлива, которое перекупщики пытались продать по цене 250 рублей за литр, сообщает пресс-служба МВД Иркутской области.

Фото пресс-службы МВД Иркутской области

Как это было: В одном случае торговля велась прямо у территории АЗС. В трех других — через интернет. У одного из задержанных изъяли десятки канистр, подготовленных для заправки на АЗС на улице Байкальской.

У одного из задержанных изъяли десятки канистр, подготовленных для заправки на АЗС на улице Байкальской. Ловушка для перекупщика: Полицейские вычислили 20-летнего местного жителя по его объявлению на онлайн-площадке. «Сделка» закончилась для него встречей с оперативниками.

Полицейские вычислили 20-летнего местного жителя по его объявлению на онлайн-площадке. «Сделка» закончилась для него встречей с оперативниками. Наказание: В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы по статье 14.1 КоАП РФ (незаконное предпринимательство).

Полиция напоминает, что в регионе действует режим повышенной готовности, и заправка топлива в канистры для перепродажи влечёт за собой дополнительную административную ответственность.

Фото пресс-службы МВД Иркутской области