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Правительство снизило норматив продаж бензина на бирже до 10% для стабилизации рынка

Вице-премьер РФ Александр Новак объявил о решении правительства снизить норматив обязательных продаж бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Показатель уменьшится с 15% до 10% от объема производства, сообщает ТАСС.

«Это решение мы обсуждали на штабе... И уже с 15% до 10% снижено. Уже решение принято», — подтвердил чиновник, отметив, что мера направлена на стабилизацию ситуации на биржевом рынке.

Для контроля волатильности цен вводится дополнительное ограничение: шаг колебаний цены по каждой сделке не должен превышать одну сотую процента. Новые правила будут действовать временно — с 1 июля по 30 сентября 2026 года.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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