ВТБ отчитался о прибыли: банк заработал 190 млрд рублей за 5 месяцев

Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за 5 месяцев 2026 года

Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ («Группа»), публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за май и 5 месяцев 2026 года.

Дмитрий Пьянов, Первый заместитель президента-председателя Правления, Финансовый директор Банка ВТБ, отметил:

«По результатам мая и пяти месяцев 2026 года мы наблюдаем расширение чистой процентной маржи и динамичный рост чистых процентных доходов, уверенный рост чистых комиссионных доходов, а также замедление темпов роста расходов. Продолжается работа по оптимизации использования капитала, которая приводит к устойчивым показателям достаточности. Группа ВТБ сохраняет стабильный уровень стоимости риска и покрытия резервами, что свидетельствует о устойчивом качестве кредитного портфеля. Текущие результаты дают нам основания подтвердить годовые цели по прибыли и динамике роста бизнеса».

«Кредитный маневр» оптимизирует использование капитала

По состоянию на 31 мая 2026 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 25,2 трлн рублей, оставшись без изменений в мае (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 0,5%) и увеличившись на 3,0% с начала 2026 года (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 3,7%).

Кредиты юридическим лицам составили 18,2 трлн рублей, увеличившись на 0,3% в мае (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 1,0%) и увеличившись на 5,6% с начала 2026 года (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 6,6%).

Кредиты физическим лицам сократились на 0,9% в мае и 3,3% с начала 2026 года, портфель розничных кредитов по состоянию на 31 мая 2026 года составил 7,1 трлн рублей. По итогам отчетного периода группа ВТБ увеличила корпоративный кредитный портфель, главным образом, за счет выдач крупным высококлассным заемщикам одновременно с сокращением розничного портфеля. Доля розницы в совокупном кредитном портфеле Группы снизилась с начала года на 2 п.п. и составила 28% (30% на 31 декабря 2025 года). Ввиду того, что корпоративный кредитный портфель потребляет меньше капитала, то при росте совокупного кредитного портфеля активы, взвешенные с учетом риска, снизились с начала года, что обеспечило оптимизацию использования капитала.

Объем средств клиентов - физических лиц снизился на 0,6% в мае и на 3,2% с начала 2026 года, составив 13,6 трлн рублей. Объем средств клиентов – юридических лиц увеличился на 1,4% в мае (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 2,2%) и на 1,4% с начала 2026 года (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 2,6%), составив 14,1 трлн рублей. Суммарный объем средств клиентов по состоянию на 31 мая 2026 года составил 27,6 трлн рублей, увеличившись на 0,4% в мае (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 0,9%) и сократившись на 0,9% с начала 2026 года (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки снижение составило 0,1%). Доля средств клиентов – физических лиц в совокупных средствах клиентов составила 49,1% по состоянию на 31 мая 2026 года (по сравнению с 50,3% на начало года). Доля средств клиентов в совокупных обязательствах Группы составила 78,2% по состоянию на 31 мая 2026 года (81,7% на 31 декабря 2025 года).

Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) по состоянию на 31 мая 2026 года оставалось на консервативном уровне 86,3% (83,2% на конец 2025 года).

Показатели прибыльности соответствуют ожиданиям менеджмента

Чистая прибыль группы ВТБ составила 27,3 млрд рублей в мае и 190,1 млрд рублей по итогам 5 месяцев 2026 года, сократившись на 59,9% и на 18,7% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Возврат на капитал (RoE) группы ВТБ составил 11,1% в мае и 16,2% по итогам 5 месяцев 2026 года, сократившись на 17,2 п.п. и на 4,1 п.п. соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Чистые операционные доходы до резервов составили 89,7 млрд рублей в мае и 565,5 млрд рублей за 5 месяцев 2026 года, увеличившись на 35,9% и 9,7% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на фоне улучшения динамики чистых процентных доходов. Чистые процентные доходы увеличились на 145,6% в мае и 202,6% за 5 месяцев 2026 года по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, составив 67,3 млрд рублей и 333,2 млрд рублей соответственно. Чистая процентная маржа составила 2,5% за май и 5 месяцев 2026 года по сравнению с 1,0% и 0,8% за аналогичные периоды прошлого года.

Чистые комиссионные доходы увеличились на 24,9% в мае и на 17,7% за 5 месяцев 2026 года, составив 29,6 млрд рублей и 141,0 млрд рублей соответственно.

Расходы на создание резервов составили 14,9 млрд рублей в мае и 93,4 млрд рублей за 5 месяцев 2026 года, сократившись на 34,9% и 6,8% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Стоимость риска составила 0,6% в мае и 0,9% за 5 месяцев 2026 года, сократившись на 40 б.п. в мае и оставшись без изменений за 5 месяцев 2026 года.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 мая 2026 года составила 3,6% (3,5% — на 31 декабря 2025 года), продолжая оставаться на низком уровне и демонстрируя высокое качество активов группы ВТБ. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 148,3% (149,1% на 31 декабря 2025 года).

Расходы на персонал и административные расходы составили 45,7 млрд рублей в мае 2026 года, увеличившись на 7,8% год к году. По итогам 5 месяцев 2026 года расходы на персонал и административные расходы составили 239,1 млрд рублей, увеличившись на 16,4% год к году. Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов составило 50,7% в мае (63,8% в мае 2025 года) и 42,2% за 5 месяцев 2026 года (39,8% за 5 месяцев 2025 года), при этом соотношение расходов к активам осталось на стабильно низком уровне: 1,5% за 5 месяцев 2026 года.

Нормативы достаточности капитала банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 июня 2026 года норматив Н20.0 (общий) составил 10,5% (мин. 10,00%), увеличившись с начала года на 70 б.п. (9,8% по состоянию на 1 января 2026 года), Н20.1 (базовый) — 7,1% (6,3% по состоянию на 1 января 2026 года), Н20.2 (основной) — 8,4% (7,7% по состоянию на 1 января 2026 года).