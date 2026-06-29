Иркутская школьница взяла планку в 300 баллов по ЕГЭ

Выпускница лицея № 3 Ирина Щербакова стала одной из лучших учениц Иркутска, набрав максимальные 300 баллов по трём предметам — русскому языку, химии и биологии. Об этом сообщил мэр города Руслан Болотов в своём Telegram-канале.

Мэр отметил, что поздравлял Ирину ещё в пятницу на церемонии «Надежда нации», но тогда результаты были известны только по двум дисциплинам. Сегодня пришла отличная новость о третьем «стобалльнике».

«Буквально в пятницу... Тогда результаты были известны только по двум предметам. Сегодня получили отличную новость: ещё 100 – по третьей дисциплине!», — написал градоначальник.

Ирина уже определилась с будущей профессией: она мечтает стать врачом-педиатром. Мэр пожелал девушке успешного поступления в вуз и достижения всех целей.