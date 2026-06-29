Усольское предприятие стало новым участником федерального проекта «Производительность труда»

ООО «ТН-Ангара» стало 111-м предприятием Иркутской области, присоединившимся к федеральному проекту «Производительность труда».

Предприятие работает в Усолье-Сибирском и специализируется на производстве пластмассовых плит, полос, труб и профилей, востребованных в строительной отрасли. Оно входит в число производственных площадок, формирующих новую промышленную экономику Усолья-Сибирского. Предприятие является резидентом территории опережающего развития «Усолье-Сибирское» и входит в структуру корпорации «Технониколь» — одного из крупнейших международных производителей строительных материалов. В 2023 году компания объявила о запуске производства теплоизоляционных плит из экструдированного пенополистирола, используемых при строительстве жилых, коммерческих и инфраструктурных объектов.

С момента основания предприятие активно наращивает производственные мощности и кадровый потенциал. Если в 2023 году на заводе работало 11 человек, то через 2 года численность персонала увеличилась до 42 сотрудников.

Участие в федеральном проекте позволит компании повысить эффективность производственных процессов за счёт внедрения инструментов бережливого производства. В течение шести месяцев эксперты Регионального центра компетенций совместно с рабочей группой предприятия проведут диагностику производственных потоков, выявят потери и разработают решения, направленные на сокращение времени производственного цикла, повышение выработки и снижение незавершённого производства.

Полученный опыт будет тиражирован на другие участки предприятия, а сотрудники компании пройдут обучение современным методикам повышения производительности труда и производственной эффективности.

Для Иркутской области участие «ТН-Ангара» в федпроекте имеет особое значение. Предприятие представляет новое поколение производств, созданных на территории Усолья-Сибирского после запуска программы развития города и привлечения инвесторов на площадку ТОР. Развитие таких предприятий способствует созданию высокопроизводительных рабочих мест, увеличению налоговых поступлений и укреплению промышленного потенциала региона.

Федеральный проект «Производительность труда» уже доказал свою эффективность на десятках предприятий Иркутской области. Внедрение бережливых технологий позволяет компаниям повышать конкурентоспособность, увеличивать объёмы выпуска продукции без дополнительных капитальных затрат и создавать основу для дальнейшего роста бизнеса.