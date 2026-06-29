«Лето началось с обвала»: рубль обесценился до апрельских минимумов вопреки налогам

На валютном рынке России наблюдается резкая девальвация рубля. Курсы иностранных валют резко выросли, достигнув уровней апреля текущего года. Биржевой курс доллара поднялся выше 77 рублей, евро торгуется дороже 87,4 рублей, а пара CNY/RUB в моменте превышала 11,62. Срочные контракты на доллар и евро подскочили более чем на 2,7%.
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Движение к летним ориентирам происходит с опережением: июньские цели (доллар — 75, евро — 85) прорваны вверх. Эксперты отмечают, что коррекционные откаты будут носить временный характер, так как фундаментальные факторы продолжают давить на рубль.
Причины ослабления нацвалюты:
- Налоговый период: Традиционная поддержка со стороны экспортеров оказалась недостаточной из-за влияния более мощных факторов.
- Геополитика: Расширение риск-премии вынуждает инвесторов искать убежище в твердых валютах.
- Бюджетное правило: В июле Банк России прекращает операции зеркалирования, что лишает рубль дополнительной поддержки.
- Сырьевой фактор: Падение цен на нефть сокращает приток валюты в страну.
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