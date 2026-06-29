Более 6000 вакансий в Иркутской области были представлены на Всероссийской ярмарке трудоустройства

26 июня во Дворце спорта «Труд» в Иркутске состоялся федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В Иркутской области участникам было представлено более 6000 вакансий.

Площадки ярмарки работали в 13 городах региона, центральной стал Иркутск. Здесь свои вакансии презентовали крупнейшие работодатели Иркутской области. Всего в городе было представлено более 150 работодателей.

Среди участников ярмарки были и крупуные финансовые организации региона, в том числе Байкальский банк Сбербанка. На локации Сбера соискатели, студенты и молодые специалисты знакомились с карьерными возможностями и программами развития, проходили первичные собеседования и получали консультации специалистов.

Интерес у участников вызвали цифровые сервисы банка. Посетители смогли познакомиться с работой GigaDoc — мультимедийного медицинского ассистента, созданного на базе нейросетевой модели Сбера GigaChat и специализированных медицинских алгоритмов. Всего за минуту GigaDoc по видеозаписи лица оценивает ключевые показатели здоровья: комплекс определяет 17 параметров, включая индекс массы тела, уровень холестерина и артериальное давление. Технология разработана для привлечения внимания к вопросам заботы о здоровье и диспансеризации, а также для своевременного выявления факторов риска развития заболеваний.

В Сбере отмечают, что сегодня особое внимание уделяется развитию стартовых карьерных возможностей для молодых специалистов. Так, на программы стажировок: от аналитики, финансов и маркетинга до кибербезопасности и технологий искусственного интеллекта, компания приглашает студентов круглогодично. Програма стажировки дает возможность работать с реальными бизнес-задачами, получать поддержку наставников и рассматривать дальнейшее трудоустройство.

Алексей Кузьмин, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Молодым людям важно видеть возможности для профессионального и личностного развития. Такие мероприятия помогают выстраивать открытый диалог со студентами, молодыми специалистами и теми, кто находится в поиске новых карьерных перспектив. Для нас это возможность познакомить людей с культурой и ценностями Сбера, показать, какие перспективы открывает работа в нашей команде».

Мария Смирнова, студентка 4 курса:

«Я учусь на экономиста, пришла на ярмарку просто посмотреть варианты. На площадке Сбера пообщалась с ребятами, мне рассказали про стажировки и как вообще устроена работа. Понравилось, что у команды насыщенная жизнь внутри компании — молодежные объединения, корпоративные активности, благотворительные проекты. И в целом можно не просто прийти на старт, а расти дальше».