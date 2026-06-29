Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
«Забудьте, что творится в городе»: Владельцы турбаз на Байкале и в Аршане опровергли слухи об отмене броней и дефиците бензина
«Если вчера стояли 13 часов, то сегодня — 6»: Иркутяне положительно оценили появление полиции на АЗС
Логистический коллапс: перевозчики вынуждены повышать тарифы на 5–10%
Все материалы сюжета

Почти 10 миллиардов в день: ЦБ РФ начинает масштабные закупки валюты для пополнения резервов

Банк России возвращается к активным операциям на внутреннем валютном рынке. Регулятор объявил, что с 1 по 6 июля 2026 года будет ежедневно покупать валюту для Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 9,34 млрд рублей

Ежедневный объем операций во втором полугодии будет определяться данными Минфина, публикуемыми ежемесячно. Покупки скорректированы с учетом чистого инвестирования средств ФНБ в первом полугодии.

«С учетом анонсированного Минфином... объема покупок валюты... Банк России с 1 по 6 июля 2026 года будет осуществлять суммарную покупку валюты в объеме 9,34 млрд рублей в день», — говорится в сообщении регулятора. В ведомстве также уточнили, что в конце декабря опубликуют данные о корректировке операций на первое полугодие 2027 года.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес