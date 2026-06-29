Почти 10 миллиардов в день: ЦБ РФ начинает масштабные закупки валюты для пополнения резервов
Банк России возвращается к активным операциям на внутреннем валютном рынке. Регулятор объявил, что с 1 по 6 июля 2026 года будет ежедневно покупать валюту для Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 9,34 млрд рублей.
Ежедневный объем операций во втором полугодии будет определяться данными Минфина, публикуемыми ежемесячно. Покупки скорректированы с учетом чистого инвестирования средств ФНБ в первом полугодии.
«С учетом анонсированного Минфином... объема покупок валюты... Банк России с 1 по 6 июля 2026 года будет осуществлять суммарную покупку валюты в объеме 9,34 млрд рублей в день», — говорится в сообщении регулятора. В ведомстве также уточнили, что в конце декабря опубликуют данные о корректировке операций на первое полугодие 2027 года.
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