Власти хотят запретить госкомпаниям покупать импортные стройматериалы

Власти рассматривают введение национального режима для госзакупок стройматериалов. Если инициативу одобрят, приоритет при поставках гранитной, стекольной и керамической продукции для госкомпаний получат производители из России и стран ЕАЭС. Об этом пишут «Известия».

Это решение обсуждается на фоне серьезного кризиса в отрасли: производство стройматериалов в РФ в 2025 году упало на 8,3%, а в 2026-м может сократиться еще на 22%. Эксперты связывают спад с завершением программы льготной ипотеки и давлением импорта.

Однако мера может оказаться неэффективной. Эксперты отмечают, что национальный режим поддержит сбыт, но не решит проблему высокой стоимости кредитов и не простимулирует модернизацию заводов. Кроме того, большинство проектов строится по схеме «под ключ», где материалы входят в единый контракт с работами, что делает выделение отдельных закупок сложным.

Ситуация с импортом неоднозначна: по данным Минфина, на российские товары уже приходится 65% госзакупок, но в Ассоциации производителей керамики заявляют о росте доли импорта в сегменте плитки до 33%, а в премиальных материалах зависимость от зарубежных поставок достигает 60%.