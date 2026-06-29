ЦБ меняет правила игры на валютном рынке

Рубль с начала сессии 29 июня укрепляется после резкого снижения в последний день прошлой недели. Пара CNY/RUB на Мосбирже опустилась к 11,55. Пара USD/RUB на внебиржевых торгах скорректировалась к 78,5, пара EUR/RUB снизилась до 89,2.

«Сегодня Банк России обновил механизм зеркалирования операций Минфина на валютном рынке: фиксированные объёмы на ближайшие шесть месяцев, как это было в прошлые годы, не указаны. Вместо этого регулятор будет анонсировать ежедневный объём своих операций в зависимости от ежемесячных сумм покупки или продажи валюты министерством. Объём зеркальных операций ЦБ будет ежемесячно корректироваться, исходя из инвестиций ФНБ в рублёвые активы в первом полугодии 2026 года на сумму 74,8 млрд руб. Во втором полугодии этот объём будет уменьшаться примерно на 580 млн руб. в день», — поясняет Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global.

Цель упомянутых операций ЦБ — сгладить резкие колебания курса рубля. С 1 по 6 июля регулятор намерен купить валюты на 9,34 млрд руб. в день, притом что до этого продавал по 4,62 млрд руб. ежедневно, чтобы восполнить недостающий объём покупок Минфина. В июне ведомство фактически не покупало, а продавало валюту с учётом „зеркалирования“ и инвестиций ФНБ валюты в эквиваленте 74,8 млрд руб. в рублёвые активы», отмечает эксперт.

По мнению аналитика, смена тактики ЦБ РФ не приведёт к резкому обвалу рубля. Однако и уверенное укрепление курса в начале июля — с учётом коррекции после налогового периода и неблагоприятных внешнеполитических факторов — также маловероятно. Отслеживаемые резервные валюты продвинулись на более высокие ценовые уровни по отношению к российской. Их динамика в начале июля, возможно, станет ориентиром для рынка до конца лета.

«Предполагаем, что пара USD/RUB в ближайшие два месяца скорее поднимется к 80–85, чем скорректируется к 70–75. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю до конца недели: 77–80, 88–90,5 и 11,4–11,9 соответственно», — резюмирует эксперт.