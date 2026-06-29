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Логистический коллапс: перевозчики вынуждены повышать тарифы на 5–10%
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Логистический коллапс: перевозчики вынуждены повышать тарифы на 5–10%

Дефицит топлива и закрытие части АЗС начинают отражаться на рынке автоперевозок. Для экономики это очень важный сигнал, потому что расходы на транспорт входят в цену почти любого товара.

«Если перевозчик дольше ищет заправку, стоит в очереди, теряет время в рейсе и покупает топливо дороже, эти затраты постепенно переходят в стоимость доставки», — подчёркивает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global.

С одной стороны, летом традиционно растёт спрос на топливо, особенно в южных регионах. С другой — сохраняются перебои с поставками, часть НПЗ работает в более сложных условиях, а на рынке появились ограничения по отпуску топлива. Дополнительным негативом стало сокращение скидок по топливным картам.

Для крупных компаний это пока некритично: у них есть долгосрочные контракты. Малые перевозчики и ИП находятся в более сложном положении, поскольку чаще заправляются как физлица и попадают под лимиты.

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«Рост тарифов на перевозки на 5–10% в такой ситуации выглядит ожидаемо, — прогнозирует эксперт. — Сейчас дорожает не только горючее. В цену перевозки включаются простои, риски задержки груза, изменение маршрута и увеличение продолжительности доставки. Особенно заметно это на юге России, в Крыму, на приграничных направлениях и на маршрутах из Китая».

Он добавляет, что удорожание топлива — это мощный проинфляционный фактор. Повышение транспортных расходов соответствующим образом отражается в ценах на продукты, стройматериалы, бытовую технику и другие товары.

«Для Банка России такая ситуация станет дополнительным аргументом в пользу паузы в корректировке ключевой ставки. Даже если потребительский спрос уже охлаждается, рост цен на топливо может усилить инфляционные ожидания. С учётом этого регулятору будет важно выяснить, насколько быстро рынок топлива сможет нормализоваться, поэтому на июльском заседании ЦБ ставку снижать не будут», — резюмирует эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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