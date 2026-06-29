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Сделка за 3 минуты: Сбер запустил открытие аккредитива в приложении

Сбер запустил новый сервис для клиентов — самостоятельное открытие аккредитива в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Теперь оформить безопасные расчёты при покупке недвижимости можно буквально за 3 минуты, в любое время и из любого места.

Сервис предназначен для простых сделок на вторичном рынке между физическими лицами. Пользователю достаточно зайти в СберБанк Онлайн, выбрать раздел «Аккредитивы», ввести данные сделки и подтвердить условия — аккредитив откроется мгновенно.

Спрос на безопасные расчёты среди россиян продолжает расти. За последние четыре года Сбер открыл более 1,5 млн аккредитивов для покупки недвижимости, автомобилей, товаров и услуг. При этом 500 тыс. из них были оформлены за последний год.

Новый сервис упрощает доступ к аккредитивам и будет полезен не только покупателям и продавцам, но и профессиональным участникам рынка — риелторам и юристам. Он ускоряет процесс сделки и делает расчёты более прозрачными и удобными.

Игорь Лысенко, директор департамента торгового финансирования и факторинга Сбербанка:

«Мы стремились сделать процесс максимально простым и понятным для клиента. Сегодня за этим удобством стоит переход Сбера к AI-first модели, где ключевые клиентские сценарии изначально проектируются вокруг искусственного интеллекта. 

При открытии аккредитива задействованы AI-агенты, которые в реальном времени анализируют параметры сделки, помогают минимизировать ошибки и ускоряют оформление. Мы уходим от отдельных цифровых функций к интеллектуальным сервисам, где значительная часть проверки и обработки выполняется автоматически. 

Наша задача — чтобы технологии брали на себя рутину, снижали риски и делали сложные финансовые инструменты простыми и доступными. В результате клиент получает быстрый, понятный и надёжный сервис и может оформить аккредитив за несколько минут — с уверенностью в каждом этапе сделки». 

Сервис доступен для сделок без ипотеки и залога, с одним покупателем и одним продавцом — совершеннолетними резидентами РФ. Аккредитив оформляется по договору купли-продажи на один объект недвижимости и исполняется на основании выписки из ЕГРН. Воспользоваться сервисом можно в версиях мобильного приложения СберБанк Онлайн 17.4 для Android и 17.1 для iOS и выше.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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