В Иркутске на острове Юность появится парус

На острове Юность в Иркутске полным ходом идут работы по благоустройству новой смотровой площадки, выполненной в виде палубы корабля. Сейчас строители монтируют главный элемент композиции — парус на высокой мачте. Об этом сообщил мэр города Руслан Болотов в своём Telegram-канале.

Проект реализуется благодаря президентской программе «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»). Террасу установили в прошлом году, а в этом сезоне инвестор за счёт собственных средств завершает обустройство.

«В этом сезоне за счёт средств инвестора дополняем пространство: подрядчик уже установил леса и скоро приступит к обустройству паруса. В планах — завершить все работы к Дню Военно-Морского Флота, который отмечается 26 июля», — рассказал градоначальник.

Мэр подчеркнул, что это не случайная дата. Пространство посвящено иркутянам-морякам, а идею его создания предложили ветераны ВМФ. С появлением паруса площадка приобретёт завершённый и торжественный вид.