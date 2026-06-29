Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
«Забудьте, что творится в городе»: Владельцы турбаз на Байкале и в Аршане опровергли слухи об отмене броней и дефиците бензина
«Если вчера стояли 13 часов, то сегодня — 6»: Иркутяне положительно оценили появление полиции на АЗС
Логистический коллапс: перевозчики вынуждены повышать тарифы на 5–10%
Все материалы сюжета

Финансовая система России на грани кризиса? Индекс стресса достиг максимума за 4 года

Финансовая система России находится в состоянии высокого напряжения. Индекс финансового стресса (FSI) от АКРА вырос до 2,471 пункта — это максимум с октября 2022 года и значение, вплотную приблизившееся к кризисному порогу в 2,5 пункта. Превышение этой отметки исторически означает переход системы в состояние кризиса, сообщает Forbes.

Почему растёт напряжение?

Читайте также:

Нефтяная ловушка: почему после конфликта на Ближнем Востоке миру грозит новый дефицит топлива
29 июня 2026
«Бальзамирование» банковской системы: эксперты оценили риски скрытого кризиса после доклада ЦМАКП
27 июня 2026

Эксперты называют несколько ключевых факторов:

  • Падение рынков: Резкое снижение стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ) и акций. Индекс RGBI 22 июня обвалился на 1,59% — рекорд с сентября 2022 года.
  • Нефтяная волатильность: Нестабильность на Ближнем Востоке раскачивает цены на нефть.
  • Бюджетный дефицит: За январь-май дефицит казны составил 6,01 трлн рублей (2,6% ВВП) при годовом плане в 1,6%.
  • Топливный кризис: Рост цен на бензин и дизель разгоняет инфляционную спираль.

«Это не означает, что наступил кризис, индекс фиксирует состояние на сегодня», — подчеркивает аналитики. Однако ситуация «достаточно стрессовая». Главные задачи сейчас — стабилизация рынка и работа с первопричинами: несбалансированной бюджетной политикой и макроэкономической неопределённостью.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кризис 2026, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (1832)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес