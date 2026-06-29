Финансовая система России на грани кризиса? Индекс стресса достиг максимума за 4 года

Финансовая система России находится в состоянии высокого напряжения. Индекс финансового стресса (FSI) от АКРА вырос до 2,471 пункта — это максимум с октября 2022 года и значение, вплотную приблизившееся к кризисному порогу в 2,5 пункта. Превышение этой отметки исторически означает переход системы в состояние кризиса, сообщает Forbes.

Почему растёт напряжение?

Эксперты называют несколько ключевых факторов:

Падение рынков: Резкое снижение стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ) и акций. Индекс RGBI 22 июня обвалился на 1,59% — рекорд с сентября 2022 года.

Резкое снижение стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ) и акций. Индекс RGBI 22 июня обвалился на 1,59% — рекорд с сентября 2022 года. Нефтяная волатильность: Нестабильность на Ближнем Востоке раскачивает цены на нефть.

Нестабильность на Ближнем Востоке раскачивает цены на нефть. Бюджетный дефицит: За январь-май дефицит казны составил 6,01 трлн рублей (2,6% ВВП) при годовом плане в 1,6%.

За январь-май дефицит казны составил 6,01 трлн рублей (2,6% ВВП) при годовом плане в 1,6%. Топливный кризис: Рост цен на бензин и дизель разгоняет инфляционную спираль.

«Это не означает, что наступил кризис, индекс фиксирует состояние на сегодня», — подчеркивает аналитики. Однако ситуация «достаточно стрессовая». Главные задачи сейчас — стабилизация рынка и работа с первопричинами: несбалансированной бюджетной политикой и макроэкономической неопределённостью.