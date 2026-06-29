«Если вчера стояли 13 часов, то сегодня — 6»: Иркутяне положительно оценили появление полиции на АЗС

Иркутяне стали отмечать положительные моменты появления ГАИ и полиции на АЗС. «Работает полиция, ГАИ. Наконец-то появился порядок! Если вчера стояли 9–13 часов в очередях за бензином, то сегодня — 6 часов. Пресекается тема с перекупами топлива. И сразу легче стало, и очередь идёт намного быстрее», — рассказывают иркутяне в соцсетях.

Тем не менее они уверены, что топливный кризис не пройдёт быстро и продлится ещё какое!то время. «По топливу перераспределение есть, договорённости есть, но теперь вопросы именно в том, как это будет реализовано, чтобы на независимых заправках появилось топливо», — рассуждает житель Иркутска.

Сегодня, полиция Иркутска накрыла сеть перекупщиков, наживавшихся на дефиците.За последние сутки сотрудники МВД пресекли четыре факта незаконной перепродажи топлива, которое перекупщики пытались продать по цене 250 рублей за литр.

Напомним, президент Владимир Путин признал сохранение дефицита и наличие очередей на заправках по всей стране. На экстренном совещании он призвал энергетические компании обсудить дополнительные шаги для стабилизации снабжения, задействовав все мощности НПЗ. На региональном уровне власти принимают срочные меры. 28 июня губернатор Игорь Кобзев ввёл в Иркутской области режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации.