«Забудьте, что творится в городе»: Владельцы турбаз на Байкале и в Аршане опровергли слухи об отмене броней и дефиците бензина

В то время как Иркутск стоит в многокилометровых очередях за бензином, популярные места отдыха — Байкал и Аршан — работают в штатном режиме. Владельцы гостевых домов призывают туристов не отменять бронирования, заверяя: с топливом в этих локациях проблем нет.

«На дворе лето! Всё будет хорошо»

По словам предпринимателей, паника из-за нехватки бензина обошла стороной туристические кластеры. Отдыхающие активно интересуются ситуацией, но отмены броней не носят массовый характер.

«Люди хотят отдыхать... Хочется зафиналить эту тему с бензином. Забудьте историю, которая творится в городе», — призывает владелица одного из гостевых домов на Байкале. Она отмечает, что на ключевых заправках топливо есть: например, на АЗС «Крайснефть» в районе Шиды отпускают бензин физическим лицам (АИ-92, АИ-95), в Баяндае бензина на Крайсе нет, но его можно найти на АЗС «Роснефти».

В Тункинском районе всё спокойно

Схожая ситуация наблюдается в Аршане (Тункинский район). Местные отельеры подтверждают наличие топлива без каких-либо очередей.

«Хочу успокоить... Дефицита нет, бензин есть (АИ-92, АИ-95), очередей нет. Друзья, мы вас ждём в гости!» — комментирует ситуацию владелица гостевого дома, добавляя, что отели заполнены и хорошая погода располагает к отдыху.

Тем не менее, ранее представители туристической отрасли региона сообщали о заметном сокращении числа гостей. По их наблюдениям, опубликованным в социальных сетях, аномальная тишина установилась даже в пик сезона.

«На Байкале нет туристов! Я живу на Байкале и обычно 30 июня уже многолюдно, но, к сожалению, не сегодня. Сижу я утром и понимаю, что я не слышу звука заезжающих машин в Зуун-Хагуне», — рассказала одна из местных жительниц.

Над решением проблемы с топливом работают власти Иркутской области: снизить ажиотаж с очередями обещают в течение двух недель.